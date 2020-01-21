Киев, , 06:19 — REGNUM Слова заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса о силовом захвате Донбасса объяснил украинский политолог Сергей Куценко, передаёт телеканал «360».

По словам Куценко, речь шла о гипотетической ситуации, в которой Россия ослабнет настолько, что не сможет противостоять угрозам извне, и потому не станет препятствовать военной операции Киева.

«Чтобы в такой момент Украина была готова этими проблемами России воспользоваться для освобождения своих территорий», — добавил политолог.

Сегодня такой сценарий не представляется возможным, заключил он.

Напомним, ранее Кривонос заявил, что в Киеве подготовили достаточно сил, чтобы решиться на силовой вариант возврата в состав Украины Донецкой и Луганской Народных республик.

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