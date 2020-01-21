Нью-Йорк, США, , 05:13 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя вернул своей коллеге из Великобритании Карен Пирс слова о персонаже Шалтая-Болтая, выступая 20 января на неформальной встрече Совбеза по расследованию предполагаемых химатак в сирийском городе Думе.

Пирс в своём обращении вспомнила, что Небензя ранее приводил цитату из книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», и решила привести похожее сравнение. По её словам, российский подход к обсуждению доклада специальной миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) якобы меняется как поведение Шалтая-Болтая.

В свою очередь Небензя напомнил, что доклад миссии не выдержал никакой критики и развалился.

«Персонаж Шалтая-Болтая, как известно, сидел на стене и когда он упал, то вся королевская рать не могла его поднять, это в точности то, что случилось с докладом специальной миссии ОЗХО, — сказал постпред России. — Вначале доклад был один, потом была такая «болтанка» и теперь у нас совершенно другой доклад. Это и есть причина сегодняшней дискуссии».

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Как сообщало ИА REGNUM, неформальная встреча Совбеза ООН посвящена инциденту с химическим оружием в сирийской Думе в 2018 году. По мнению выступившего на ней бывшего инспектора ОЗХО Яна Хендерсона, указанная «химатака» была инсцерирована. В свою очередь, в Великобритании эту встречу раскритиковали, приписав России попытку дискредитировать ОЗХО и ее специалистов.

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