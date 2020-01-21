Варшава, , 05:02 — REGNUM Решение ввести режим террористической опасности в связи с празднованием 75-летия освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме приняли польские власти, 20 января сообщает Государственный центр безопасности республики.

На территории всей страны будут установлены режимы первой степени ALFA и ALFA-CRP, а в Малопольском воеводстве — режим второй степени опасности BRAVO. Они будут действовать с 23 по 29 января.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественные мероприятия по случаю 75-летия освобождения концлагеря «Аушвиц-Биркенау» намечены на 27 января. В них примут участие делегации из нескольких десятков государств.

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