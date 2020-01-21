Каракас, , 04:59 — REGNUM Посол Кубы в венесуэльской столице Каракасе должен иметь доступ во все министерства Боливарианской Республики, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телевидения.

«Для посла Кубы двери всех министерств должны быть открыты», — заявил он.

Мадуро подчеркнул, что содействие кубинскому послу необходимо для координации усилий между Венесуэлой и Кубой. Он также отметил, что Гавана может «во всем рассчитывать» на Каракас.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Соединенные Штаты ввели персональные санкции против министра Революционных вооружённых сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Госдеп США отмечал, что санкции наложены на министра за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдеп ввёл персональные санкции против главы вооруженных сил Кубы