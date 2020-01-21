Москва, , 10:13 — REGNUM Автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровая экономика» пополнилось новыми учредителями — госмонополистами. В их состав вошли Российская венчурная компания (РВК) и РЖД.

В национальной программе «Цифровая экономика РФ», в рамках которой создана АНО, прописано участие отечественного бизнеса в реализации мероприятий национальной программы. Предполагается, что вхождение в состав учредителей таких лидеров цифровой мысли, как РВК и РЖД, качественно улучшит состав экспертов в так называемых центрах компетенций АНО. Особая надежда у руководителей организации на участие новых членов в планировании внедрения цифровых технологий в соответствующие отрасли экономики. Тем более, что РЖД уже написала стратегию своей цифровой трансформации до 2025 года. Стратегия предусматривает расширение объема и разнообразия «цифровых» услуг для пассажиров и бизнеса.

В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика РФ» в 2019 году РВК проводила конкурсные отборы разработчиков программ для создания и внедрения сквозных цифровых технологий, в результате которых 2,8 млрд руб. грантов получат не только научно-исследовательские группы, но и коммерческие компании. Под проект «Кадры для цифровой экономики», умаляющий значение фундаментальных знаний и высшего образования в стране, а также закономерно приводящий к его приватизации и элитарности, в ушедшем году был создан венчурный фонд поддержки новых образовательных технологий. Под эти образовательные технологии, основой которых является онлайн обучение «новым цифровым компетенциям», планируется собрать не меньше 7 млрд руб.

АНО «Цифровая экономика» состоит из дружной компании гигантов рынка, акул российского капитализма — 1С, Банк ВТБ, «Вымпелком», ВЭБ Инновации, QIWI, МегаФон, МТС, Почта России, Рамблер, Росатом, Ростелеком, Ростех, Открытая мобильная платформа, Сбербанк, СКБ-Контур, ЭР-Телеком, Яндекс, Mail.ru Group с примкнувшими к ним Фондом «Сколково» и Агентством стратегических инициатив (своеобразный коллектор региональных и муниципальных проектов, не имеющих отношения к стратегии развития государства. Дирижировало процессом ушедшее 15 января 2020 года в полном составе в отставку Правительство РФ.

По странному стечению обстоятельств, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ» не слышно ни звука о научном сообществе. В сводках новостей по данной теме не мелькают исследовательские институты, в том числе и отраслевые, профильные университеты, даже Российская Академия наук, члены который должны, по логике, возглавлять экспертную группу нацпроекта, не упоминается в составе рабочих групп. Банки и госкорпорации, нацеленные на извлечение прибыли, а не на улучшение нашего благосостояния, продолжают определять национальную стратегию развития, а, следовательно, и безопасности России. Миллиарды средств, в том числе и бюджетных, снова будут потрачены на фантазии и стартапы, основной целью которых является тотальный цифровой контроль за нашими доходами и расходами.

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