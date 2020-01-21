Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Сенаторы от Республиканской партии США намерены в ускоренном режиме рассмотреть дело об импичменте американского лидера Дональда Трампа, сообщает газета Politico со ссылкой на проект резолюции, подготовленной лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом.

Согласно резолюции, республиканцы намерены дать представителям защиты от Белого дома и обвинителям из палаты представителей по 24 часа на изложение своих аргументов. Затем 16 часов будет отведено сторонам на опрос со стороны сенаторов. После этого предполагается устроить четырехчасовые дебаты, В ходе которых будет выявлено, необходимо ли вызывать дополнительных свидетелей.

Если же дополнительных процедур не потребуется, то Сенат США проведет голосование по каждой из статей обвинения. По данным газеты, голосование по резолюции должно состояться в верхней палате Конгресса США уже 21 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Белый дом направил в Сенат США документ с требованием снять все обвинения с американского лидера Дональда Трампа. Защита президента США настаивает на том, чтобы Трамп был оправдан.

Читайте ранее в этом сюжете: В Сенат поступил документ от защиты Трампа