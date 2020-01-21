Богота, , 04:00 — REGNUM В Колумбии пройдут совместные учения колумбийских и американских десантников. Об этом 20 января сообщает пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.

Планируется, что для участия в воздушно-десантных учениях колумбийских вооруженных сил 23 января в Колумбию прибудут более 100 американских военнослужащих. В их числе — около 75 десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Учения, в ходе которых американские и колумбийские десантники будут «обмениваться стратегическим и тактическим опытом», пройдут по 29 января.