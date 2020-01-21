Тегеран, , 03:40 — REGNUM Пассажирский авиалайнер Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», потерпевший крушение 8 января под Тегераном, был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на второй предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана.

Из материалов расследования следует, что ракеты были запущены с северного направления. Авиалайнер вылетел из места назначения в 6:12 утра по местному времени и был потерян радарами вторичного наблюдения в 6:15 и радарами первичного наблюдения в 6:18.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января американское издание The New York Times опубликовало видеозапись, на которой якобы засняты запуск и попадание двух ракет в украинский лайнер, сбитый иранскими военными 8 января в небе над Тегераном.

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