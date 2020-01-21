Нью-Йорк, США, , 03:00 — REGNUM Соединённые Штаты и их союзники создают препятствия для реализации инициатив по повышению эффективности работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил 20 января постпред России в этой организации Александр Шульгин на встрече в штаб-квартире ООН.

Выступая на неформальной встрече Совбеза ООН в Нью-Йорке, представитель России заявил, что несогласных с официальными выводами миссии по установлению фактов возможного применения химического оружия в Сирии — речь об инциденте в Думе в апреле 2018 года — гораздо больше, чем «один-два человека», как это пытались представить ранее.

Шульгин добавил, что многим в ОЗХО понятно, что методы работы миссии требуют совершенствования, в частности приведения их в соответствие с требованиями Конвенции о запрещении химоружия. В частности, экспертам нужно выезжать на места предполагаемого применения химического оружия с соблюдением всех процедур.

«Но вся беда в том, что эти продиктованные здравым смыслом логичные соображения наталкиваются на категорическое неприятие со стороны группы западных стран во главе с США», — сказал постпред России.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодняшняя встреча Совбеза ООН посвящена инциденту с химическим оружием в сирийской Думе в 2018 году. По мнению выступившего на ней бывшего инспектора ОЗХО Яна Хендерсона, указанная «химатака» была инсцерирована. В свою очередь, в Великобритании эту встречу раскритиковали, приписав России попытку дискредитировать ОЗХО и ее специалистов.

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