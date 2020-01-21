Нью-Йорк, США, , 02:49 — REGNUM Созыв заседания Совета безопасности по Сирии, предложенный российской стороной для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), раскритиковала постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, 20 января сообщается на сайте постпредства королевства.

Заседание посвящено инциденту с химическим оружием в сирийской Думе в 2018 году. Пирс заявила, что РФ пытается использовать свое положение для дискредитации ОЗХО и ее специалистов.

Напомним, Запад обвинил власти Сирии в преступлениях из-за химической атаки на город Дума в сирийской провинции Восточная Гута. Была предоставлена видеозапись организации «Белые каски» с жителями города, которых медицинские работники якобы пытаются спасти от последствий применения химического оружия.

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