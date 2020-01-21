Нью-Йорк, США, , 02:36 — REGNUM Группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) пришла иным выводам, нежели составители доклада о химической атаке в сирийской Думе в апреле 2018 года. Об этом заявил бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон в своём видеобращении к участникам неформальной встречи Совбеза ООН.

«У нас были серьезные сомнения, что химическая атака действительно произошла», — сказал он.

По его мнению, то, что авторы доклада пытались выдать за химатаку — инсценировка, и это подтвердили последующие за ней инженерные и баллистические исследования.

Напомним, именно Хендерсон является составителем альтернативного доклада, в котором утверждается, что баллоны с хлором были не сброшены с воздуха, а размещены заранее вручную на месте «атаки». Таким образом, он подтвердил версию России и Сирии о постановочном характере инцидента.

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