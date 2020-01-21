* ИГ — запрещённая в России организация

Лондон, , 02:20 — REGNUM Новым лидером террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) стал Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля аль-Сальби, утверждает британская газета The Guardian.

По ее данным, аль-Сальби был назначен главой террористов в октябре 2019 года после ликвидации прежнего главаря бандформирования Абу Бакра аль-Багдади. Новый лидер террористов также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш. При этом Госдеп США якобы еще до ликвидации аль-Багдади рассматирвал аль-Сальби в качестве потенциального лидера террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2019 года Соединённые Штаты заявили о ликвидации главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. В свою очередь террористы пообещали отомстить США за убийство их лидера.