Москва, , 02:13 — REGNUM Шесть американских истребителей-невидимок пятого поколения F-35 были обнаружены российскими средствами ПВО у границ Ирана 8 января через некоторое время после атаки иранских военных по американским базам в Ираке, 20 января сообщил «Российской газете» и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, данная информация будет перепроверяться, но заслуживает внимания, так как подчеркивает нервозность обстановки.

Уточняется, что средства ПВО России зафиксировали возможную атаку ВВС США по Ирану в тот момент, когда произошла авиакатастрофа с украинским Boeing 737.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января украинский пассажирский самолет был по ошибке сбит иранскими военными. Погибли 176 человек.

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