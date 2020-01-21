Лондон, , 02:04 — REGNUM Британский принц Гарри вечером 20 января вылетел из Великобритании в Канаду, где его ожидает супруга Меган Маркл и восьмимесячный сын Арчи. Об этом сообщает газета The Sun.

Перед тем, как покинуть Лондон, Гарри посетил Британско-африканский инвестиционный саммит в Лондоне и встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские, заявили о своём решении сложить полномочия старших членов королевской семьи Великобритании. В совместном заявлении они сообщили, что намерены работать для того, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать королеву Елизавету II.

18 января они были официально лишены королевских титулов и больше не могут официально представлять королеву.

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