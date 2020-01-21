Прага, , 01:49 — REGNUM Министр транспорта Чехии Владимир Кремлик будет отправлен в отставку президентом Милошом Земаном. Об этом 20 января сообщает Чешское радио.

Земан поддержал просьбу премьер-министра Чехии Андрея Бабиша отправить в отставку Кремлика «за грубые ошибки в работе». Главе Минтранса были высказаны претензии в том, что он планировал заказ на реализацию многомиллиардного проекта создания государственной системы электронной маркировки автомобилей разместить без тендера.

Земан также поддержал намерение премьер-министра включить республиканский Минтранс в структуру Министерства промышленности и торговли. В результате такого слияния обязанности главы Минтранса автоматически перейдут к вице-премьеру, руководителю Минпромторга Карелу Гавличеку.