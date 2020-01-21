Киев, , 01:37 — REGNUM На Украине нет предпосылок для роспуска Верховной рады и проведения досрочных выборов, заявил 20 января спикер украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала ICTV.

«Лично я сегодня не вижу предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности работы», — объяснил он свою позицию.

Разумков добавил, что Верховная рада работает эффективно, и напомнил, что после выборов 21 июля 2019 года у действующего парламента есть год иммунитета — период, в течение которого повторные выборы невозможны.

Напомним, 18 января в Раде прошло последнее заседание в пленарном режиме. Новая сессия украинского парламента начнёт работу в феврале и продлится до середины июля 2020 года.

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