Лион, Франция, , 01:26 — REGNUM Расследование о предполагаемом незаконном финансировании предвыборной кампании Эмманюэля Макрона мэрией города Лиона прекращено во Франции. Об этом 20 января сообщает Agence France-Presse.

По информации источника агентства в правоохранительных органах, в ходе расследования, начатого в июне 2018 года, никаких доказательств нарушения законодательства и нецелевого использования общественных средств обнаружено не было обнаружено.

Напомним, жалоба, послужившая основанием для начала расследования, была подана депутатом городского совета Лиона и членом партии «Республиканцы» Стафаном Гийаном.

В ней утверждалось, что для Макрона ещё в 2016 году, когда он был министром финансов, мэрией Лиона незаконно финансировался ряд мероприятий. В это время мэром Лиона был сторонник Макрона Жерар Колон, впоследствии назначенный Макроном министром внутренних дел.

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В ходе расследования прокуратура не нашла нарушений в действиях Макрона и мэрии Лиона. По её выводам, все расходы производились или в рамках выполнения Макроном своих должностных обязанностей. Или были погашены штаб-квартирой движения Макрона «На марше», что было отражено в финансовом отчете по президентской кампании.

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