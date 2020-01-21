Москва, , 01:20 — REGNUM Представлять президента России Владимира Путина при рассмотрении законопроекта о поправке к Конституции в Госдуме будут сопредседатели созданной ранее рабочей группы, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Представителями президента России при рассмотрении упомянутого законопроекта в Государственной думе будут сопредседатели конституционной комиссии (Андрей) Клишас, (Павел) Крашенинников и (Талия) Хабриева», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о внесении поправок в Конституцию РФ.

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Документ охватывает все новеллы, озвученные главой государства в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 15 января 2020 года.

Работа над поправками проводится в составе рабочей группы, в которую вошли 75 политиков, учёных, законодателей и общественных деятелей, под председательством главы комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, а также директора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талии Хабриевой.

Ранее Клишас сообщил, что при вынесении на голосование граждане России будут голосовать за поправки в конституцию целиком.

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