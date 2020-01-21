Минск, , 00:54 — REGNUM Партию нефти в 80 тысяч тонн приобрёл в Норвегии белорусский концерн «Белнефтехим». Об этом 20 января сообщает госинформагентство «БелТА».

"Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идёт о 80 тыс. тонн. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — пояснили в компании.

Отмечается, что поставка будет осуществляться через Клайпедский порт.

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Как сообщало ИА REGNUM, контракт на льготные поставки российской нефти в Белоруссию закончился 31 декабря 2019 года. Несмотря на продолжающее сотрудничество союзных государств в этой сфере, в Минске заявили, что будут рассматривать предложения на поставку нефти из других стран.

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