Ростов-на-Дону, , 00:50 — REGNUM В Ростовской области есть школы, в которых нет пищеблоков. Особенно остро эта проблема стоит в сельских территориях. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Обсудили, как решать задачу, поставленную президентом в послании Федеральному собранию, об организации горячего питания для школьников начальных классов. Тема очень важная. Часть школ Ростовской области, особенно в сельской местности, пока не имеют пищеблоков», — написал глава региона в своём Instagram.

По словам Голубева, на Дону горячим питанием предстоит обеспечить более 185 тыс. детей. В срок до 1 марта 2020 года должен быть подготовлен план реализации задачи, поставленной российским президентомВладимиром Путиным в послании Федеральному собранию, по каждому муниципалитету.

ИА REGNUM напоминает, что глава государства предложил обеспечить горячим питанием всех детей, обучающихся в начальных классах. В российских регионах эта мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.