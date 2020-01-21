Буэнос-Айрес, , 00:44 — REGNUM Сотрудничество между двумя государствами и возможный официальный визит аргентинской делегации в Москву обсудили в ходе встречи министр иностранных дел Аргентины Фелипе Сола и российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов, 20 января сообщается в Twitter внешнеполитического ведомства Аргентины.

Делегация Аргентины намерена приурочить свое посещение России 135-летию установления двусторонних отношений. Стороны также обсудили вопросы развития стратегического партнерства.

Читайте также: Предприниматели России и Аргентины встретились в Буэнос-Айресе

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Буэнос-Айресе прошел третий форум советов предпринимателей России и Аргентины с участием предпринимателей и чиновников из обеих стран.