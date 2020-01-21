Вашингтон, , 00:41 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал всеми силами защищать право американцев на ношение огнестрельного оружия. Об этом американский лидер заявил на своей странице в Twitter.

«Я НИКОГДА не допущу того, чтобы наша великая вторая поправка (к конституции США — прим. ИА REGNUM) оказалась незащищенной, даже самую малость», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года экс-президент США Барак Обама призвал власти страны ужесточить законодательство по контролю за оборотом оружия. По его словам, американские власти должны ужесточить законодательство об оружии, чтобы не допускать массовых случаев стрельбы в стране.