Богота, , 00:25 — REGNUM Соединенные Штаты введут новые санкции против властей Венесуэлы, чтобы поддержать проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Колумбии, сообщает Reuters.

«Мы не говорим о конкретных санкциях, но все могут ожидать, что Соединенные Штаты еще с этим не закончили», — заявил он.

При этом Помпео отказался отвечать на вопрос, готовы ли США ввести санкции против России за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако глава американского Госдепа подчеркнул, что США продолжат оказывать всяческую поддержку проамериканскому оппозиционеру Хуану Гуйадо.

«Будут дальнейшие действия со стороны Соединенных Штатов для поддержки президента Гуайдо и венесуэльского народа», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января глава МИД Испании Аранча Гонсаес Лая заявил о готовности испанских властей провести переговоры с венесуэльским проамериканским оппозиционером Хуаном Гуайдо. По его словам, власти Испании готовы обсуждать с Гуайдо методы разрешения политического кризиса в Боливарианской Республике.

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