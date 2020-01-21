Донецк, , 00:22 — REGNUM Любая попытка массированного наступления украинских боевиков в Донбассе завершится их «тотальным усмирением», заявил 20 января журналистам депутат народного совета Донецкой Народной республики Владислав Бердичевский.

«В ДНР в курсе всех этих самоубийственных для Киева прожектов, мы знаем чего можно ожидать и готовы к любым глупостям со стороны Украины», — сказал он.

Он также сравнил заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергея Кривоноса с планами и действиями террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению Бердичевского, на Западе должны реагировать на заявления из Киева примерно так же, как и на планы исламистов.

Ранее, напомним, Кривонос заявил о готовности вооруженных сил Украины приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

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