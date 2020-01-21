Ростов-на-Дону, 21 января 2020, 00:11 — REGNUM В Ростовской области в горячем питании нуждаются более 185 тыс. младшеклассников — учеников начальных классов. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.
«Горячим питанием необходимо обеспечить более 185 тыс. детей. До 1 марта 2020 года подготовим дорожную карту по каждому муниципалитету региона», — написал глава региона в своём Instagram.
ИА REGNUM напоминает, что глава государства Владимир Путин предложил обеспечить горячим питанием всех учеников в школах с 1 по 4 класс. По его словам, данная мера должна быть реализована во всех регионах России не позднее 1 сентября 2023 года.