История вопроса

Качественное питание в школах и детских садах очень важно для поддержания здоровья детей и их способности к обучению.

Большинство пищеблоков школ в Российской Федерации построены ещё до 1980 года, и не отвечают современным требованиям. Зачастую используется оборудование с высокой степенью износа.

Органы санитарно-эпидемиологического надзора принимают меры вплоть до приостановки работы пищеблоков. В большинстве случаев причинами является неудовлетворительное состояние помещений или оборудования, нехватка необходимого оборудования и инвентаря, несоблюдение санитарных норм и правил, отсутствие у персонала необходимой медицинской аттестации.

В результате эксплуатации аварийных помещений, нарушений температурного режима хранения продукции и правил тепловой и санитарной обработки продуктов, оборудования и инвентаря происходят отравления детей, иногда массовые.

Не такими заметными, но всё же значительными проблемами являются использование слишком жирной, сладкой или солёной пищи, несоблюдение минерального состава, отсутствие контроля за качеством воды, несоответствие выходов готовых блюд и т.п.

Причинами проблем организации питания в школах и детских садах является недостаточное финансирование, злоупотребления в системе закупок продуктов и оборудования, а также отсутствие достаточного контроля.

