Кишинёв, , 00:09 — REGNUM Правительство Молдавии не пойдёт на условия Международного валютного фонда и откажется повышать цены на газ, если это требование будет выдвинуто. Об этом 20 января заявил премьер-министр республики Ион Кику в эфире телеканала TVR Moldova.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддерживать отношения с МВФ, — сказал глава молдавского правительства. — Но если фонд будет настаивать на таких условиях, мы готовы отказаться от их финансовой поддержки».

Кику выразил надежду, что во время переговоров эксперты МВФ проявят гибкость, чтобы уже в марте 2020 года Молдавия могла получить новый транш финансовой помощи.

Ранее премьер-министр Молдавии сообщал, что требования повысить тарифы на газ из России были выдвинуты на одной из встреч с представителями международного фонда.

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