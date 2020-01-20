Ричмонд , США, , 23:59 — REGNUM Акция против попыток Демпартии ввести ограничения на ношение огнестрельного оружия в штате Вирджиния прошла 20 января, передаёт Fox News.

По данным телеканала, в Ричмонде на улицы в знак протеста вышли несколько тысяч человек. Участники митинга были вооружены.

Напомним, ограничения на ношение огнестрельного оружия в Вирджинии введены 12 января сенаторами штата. Теперь тем, кто собирается купить огнестрельное оружие, необходимо пройти проверки.

К тому же нельзя приобретать больше одной единицы ручного огнестрельного оружия в месяц. Также сенаторы проголосовали за восстановление права местных правительств запрещать ношение оружия в общественных местах.

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