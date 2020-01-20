Гаага, Нидерланды, , 23:02 — REGNUM Один миллион долларов выделил Париж на поддержку деятельности Организации по запрещению химического оружия для миссий в Сирии, сообщили 20 января в пресс-службе ОЗХО.

Комментируя это решение французских властей, гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что Франция давно стала «ключевым игроком мирового режима разоружения и твёрдым сторонником Конвенции о запрещении химического оружия».

Читайте также: Москва не будет оплачивать обвинительный механизм ОЗХО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО обвиняет Дамаск в применении химоружия в Сирии. Москва категорически не согласна с этим политизированным обвинением.

Читайте ранее в этом сюжете: Совбез ООН обсудит доклад ОЗХО по инциденту с «химическим оружием» в Сирии