Гаага, Нидерланды, 20 января 2020, 23:02 — REGNUM Один миллион долларов выделил Париж на поддержку деятельности Организации по запрещению химического оружия для миссий в Сирии, сообщили 20 января в пресс-службе ОЗХО.
Комментируя это решение французских властей, гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас заявил, что Франция давно стала «ключевым игроком мирового режима разоружения и твёрдым сторонником Конвенции о запрещении химического оружия».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОЗХО обвиняет Дамаск в применении химоружия в Сирии. Москва категорически не согласна с этим политизированным обвинением.
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