Рим, , 22:41 — REGNUM Комиссия Сената Италии по вопросам депутатской неприкосновенности в понедельник, 20 января, проголосовала за привлечение экс-главы МВД лидера «Лиги» Маттео Сальвини к уголовной ответственности.

Сальвини сам попросил своих коллег проголосовать таким образом, чтобы он был привлечен к трибуналу, ответил там на все вопросы и «закрыл эту тему раз и навсегда».

Оппоненты Сальвини — представители нынешней коалиции либералов, популистов и партии Маттео Ренци от участия в голосовании воздержались. По словам одного из представителей коалиции, они считают, что Сальвини «паясничает».

Обвинение, которое может быть предъявлено Сальвини (и которое будет предъявлено, если парламент вслед за комиссией проголосует «за»), предполагает до 15 лет лишения свободы.

Сальвини обвиняют в превышении полномочий и насильственном ограничении свободы группы граждан. Речь идет о нелегальных мигрантах, которых он (на посту главы МВД) распорядился не выпускать с корабля, стоящего в одном из портов страны.

По мнению самого Сальвини, его действия не только не противоречили итальянским законам и интересам страны, а также мнению избирателей (которые и голосовали за «Лигу» в 2018 году ради решения проблемы нелегальной миграции), но также было согласовано с Джузеппе Конте, который в то время возглавлял коалиционное правительство «Лиги» и популистов, а теперь возглавляет правительство популистов и либералов.