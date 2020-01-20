Вашингтон, , 22:15 — REGNUM Встречу с пакистанским премьер-министром Имраном Ханом на полях экономического форума в Давосе (Швейцария) планирует американский президент Дональд Трамп, сообщили 20 января в пресс-службе администрации главы США.

Также Трамп на давосском форуме намерен встретиться с иракским президентом Бархамом Салехом и с Нечирваном Барзани — главой Курдского автономного района Ирака.

Кроме того, в планах Трампа — встреча с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и со швейцарским коллегой Симонеттой Соммаругой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хан 20 января заявил, что собирается в Давос, где должны состояться его переговоры с Трампом.

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