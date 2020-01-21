Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 21 января, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект, который разрешает использовать средства материнского капитала на строительство дома, сообщает ИА REGNUM.

Речь идёт о законопроекте, разработанном в Минтруда. Правительство предлагает расширить возможность семей с детьми использовать средства, полученные по программе материнского капитала. Так, в частности, предлагается разрешить использовать эти средства на строительство жилого дома на садовом участке.

Средства также могут быть направлены на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства. При этом в правительстве уточняли, что речь идёт именно о строительстве жилого дома, а не дачи.

Как заявил накануне первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, такие нормы станут дополнительной мерой господдержки семей, имеющих детей.