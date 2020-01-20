Париж, , 22:01 — REGNUM Семерых подозреваемых в причастности к террористической деятельности задержали во Франции, передаёт 20 января BFM.

Уточняется, что подозреваемые задержаны в ходе спецоперации 20 января на западе Франции — в департаменте Финистер. Они могут быть причастны к подготовке теракта, а также их подозревают в планах отправиться в Сирию или в Ирак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, серия терактов произошла во Франции в 2015 году. Одним из крупнейших был захват террористами театра «Батакалан».

Антитеррористические операции в стране продолжаются. Осенью 2019 года французские спецслужбы предотвратили крупный теракт.