Киев, , 22:00 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что его диалог с президентом РФ Владимиром Путиным можно считать начатым. Об этом он заявил в интервью изданию Times Of Israel.

По его словам, двум президентам уже дважды удалось провести телефонную беседу, в результате которой удалось создать формат, дающий возможность провести обмен удерживаемыми лицами, а также договориться о возврате кораблей ВМС Украины.

Зеленский также выразил надежду на то, что Путин согласен с независимостью Украины и понимает позицию украинского лидера.