Брюссель, , 21:40 — REGNUM Переговоры с венесуэльским проамериканским оппозиционером Хуаном Гуайдо готовы провести власти Испании, сообщила 20 января журналистам испанский министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая.

Комментируя слухи о намерении Гуайдо приехать в Испанию, глава внешнеполитического ведомства заявила, что «готова принять его». Она собирается обсуждать с венесуэльским оппозиционером то, как Мадрид может помочь урегулировать политический кризис в Боливарианской Республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, своё желание встретиться с Гуайдо выразили американский госсекретарь Майк Помпео и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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