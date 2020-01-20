Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Обвинения против американского президента Дональда Трампа, которые фигурируют в деле об импичменте, «бессодержательны», сообщили 20 января журналистам в администрации главы Соединённых Штатов.

В администрации Трампа пояснили, что импичмент возможен, если будет доказано, что глава государства нарушил действующее законодательство. Однако обвинителям будет очень трудно это доказать.

В частности, если речь идёт об обвинениях в злоупотреблении властью, то это претензии, которые опираются на «расплывчатую концепцию, основанную на субъективных мотивах», считают в Белом доме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, защита Трампа направила в Сенат, где рассматривается дело об импичменте президента, призыв снять обвинения с главы государства.

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