Москва, , 21:22 — REGNUM Российское публичное акционерное общество «Газпром» сообщило о снятии арестов с ряда своих зарубежных активов, который был наложен в рамках исков украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». Об этом сегодня, 20 января, сообщает пресс-служба «Газпрома».

По данным компании, аресты были сняты с активов «Газпрома» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.

«Согласно подтверждениям от местных консультантов, полученным ПАО «Газпром» 20 января 2020 г., аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК «Нафтогаз Украины» на основании Арбитражного решения Торговой палаты Стокгольма № V 2014/129 от 28 февраля 2018 г., были снят», — сообщили в «Газпроме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз» пытался взыскать с «Газпрома» более $2,5 млрд которые были присуждены украинской компании Стокгольмским арбитражем. При этом решение арбитража было оспорено и в силу не вступило.

Однако в конце 2019 года Россия и Украина достигли соглашения по газу, в рамках которого хозяйствующие субъекты отказались от взаимных претензий. Именно поэтому «Нафтогаз» и попросил иностранные юрисдикции снять аресты с активов «Газпрома».

Стоит отметить, что «Нафтогаз» не отказался от претензий к России за свои активы в Крыму и готовит новые иски.