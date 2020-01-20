Богота, , 21:16 — REGNUM Возмущение по поводу того, что в Венесуэле присутствует ливанская «Хезболла», выразил американский госсекретарь Майк Помпео, выступая 20 января на антитеррористической конференции в столице Колумбии.

Глава Госдепа заявил: для Вашингтона неприемлемо, что «иранский режим через свои вооружённые группы «Хезболла» присутствует в Венесуэле». Также США осуждают присутствие в Боливарианской Республике колумбийской группировки «Армия национального освобождения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявлял, что собирается в Колумбии встретиться с венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуйадо, которого Вашингтон продолжает поддерживать.

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