Москва, , 21:03 — REGNUM Вашингтон пытается навязать миру свои «стандарты» по урану, причём от имени ООН, сами США при этом их не соблюдают, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Комментируя заявление американского спецпредставителя по Ирану Брайана Хука о том, что в Совместном всеобъемлющем плане действий (так называемая ядерная сделка с Ираном) есть «упущение» — он не включает требование по запрету обогащать уран, хотя СБ ООН запрещал Тегерану своей резолюцией обогащать уран, в российской ведомстве отметили следующее:

«При этом проводились параллели с другими неядерными странами, которые в рамках двусторонних соглашений с США отказались от прав на обогащение урана. Звучало это так, что упомянутый «ооновский стандарт» вообще следовало бы распространить на весь мир».

Москва отнесла такой подход к ядерному нераспространению к разряду мифотворчества и манипулирования общеизвестными фактами. Ведь таким образом Вашингтон фактически обвиняет Совбез ООН в принятии решений, противоречащих Договору о нераспространении ядерного оружия.

Между тем ДНЯО закрепляет право на освоение мирного атома за всеми странами — участниками этого договора. Это соглашение не накладывает ограничений по обогащению урана на неядерные страны, а также ограничений на развитие прочих стадий ядерного топливного цикла.

Единственным требованием является нацеленность этих разработок на мирные цели и контроль со стороны МАГАТЭ.

В МИД РФ отметили, что есть страны, которые не занимаются развитием атома, но Вашингтону не следует подавать это в качестве «стандарта».

"Хотя бы потому, что сами они этот «стандарт» не соблюдают и соблюдать не собираются. Ни ООН, ни её Совет Безопасности, ни МАГАТЭ никогда не поддерживали упорно и безуспешно продвигаемую США на протяжении как минимум двух десятков лет модель, лишающую неядерные страны законного права осваивать технологии обогащения урана», — говорится в сообщении МИД РФ.

Москва подчёркивает, что для неё неприемлемы попытки Вашингтона придать национальным подходам и требованиям США характер «международного стандарта» — «да ещё и с ооновским штампом, который США никто не уполномочивал ставить».

Вашингтон, как отмечает российское министерство, не устраивает СВПД, целью которого никогда не было намерение лишить Тегеран законных прав по ДНЯО. Но со стороны международного сообщества в свою очередь к США возникают претензии за «грубые нарушения СВПД» .

«Вместо того, чтобы грезить о несуществующих «ооновских стандартах» по американским лекалам, коллегам в США стоило бы всерьёз озаботиться собственной международной репутацией в области ядерного нераспространения, перестать вводить мировое сообщество в заблуждение и незамедлительно обеспечить полное соблюдение требований СВПД и резолюции СБ ООН 2231», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление, на которое отреагировал российский МИД, Хук сделал 17 января 2020 г.

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