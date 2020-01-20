Москва, , 20:59 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин 20 января посетил Федеральную налоговую службу, где встретился с новым руководителем ведомства Даниилом Егоровым. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Как отмечается, в ходе встречи Мишустин поздравил Егорова с назначением на должность. В свою очередь новый глава ФНС России выразил главе правительства признательность за доверие.

Егоров также заявил о намерении продолжить создание «незаметной налоговой», когда «налогоплательщику удобно и просто платить налоги, так же, как счета за телефон или коммунальные услуги».

Напомним, 17 января новый премьер-министр Михаил Мишустин назначил своего прежнего заместителя на посту главы ФНС Даниила Егорова руководителем ведомства.

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