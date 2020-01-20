Ташкент, , 20:57 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании вновь избранного Сената парламента Узбекистана, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Безусловно, вы хорошо понимаете, что быть членом высшего органа представительной власти — не только большая честь, но и огромная ответственность. Сенатор — это прежде всего личность, удостоенная доверия народа и государства», сказал президент.

Мирзиёев дал напутствие новым членам верхней палаты парламента.

«Каждому комитету Сената необходимо формировать планы своей деятельности исходя из проблем территорий и регионов страны. По итогам изучения положения дел на местах необходимо проводить выездные заседания Кенгаша (Совета) и комитетов Сената с участием руководителей министерств и ведомств. Эта практика позволит оперативно решать волнующие население проблемы», отметил президент.

Он также указал на важность парламентского контроля за рассмотрением проекта и исполнением Государственного бюджета, регулярного заслушивания руководителей министерств и ведомств, хокимов о ходе реализации широкомасштабных реформ, постоянного внимания сенаторов к вопросам молодежи и образования.

«Указано на необходимость усиления роли верхней палаты Олий Мажлиса в формировании в обществе атмосферы непримиримой борьбы с коррупцией и преступностью в целом, а также усиления контроля за деятельностью государственных органов, направленной на повышение роли женщин в обществе. Отмечена важность активного участия сенаторов в обеспечении дальнейшего роста авторитета Узбекистана в мире, расширении международных связей и содействии в привлечении в страну иностранных инвестиций», сообщает пресс-служба.

На заседании путем тайного голосования избран председатель Сената Олий Мажлиса, которым вновь стала Танзила Нарбаева. Не измениласт кандидатура и первого заместителя председателя верхней палаты парламента. На эту должность снова избран Содик Сафаев.