Ташкент, , 20:52 — REGNUM Правительство Узбекистана сложило полномочия перед вновь избранным парламентом, соответствующее уведомление направлено в обе палаты Олий Мажлиса, передает корреспондент ИА REGNUM.

Кандидатура нового главы правительства будет рассмотрена парламентом 21 января на совместном заседании нижней и верхней палат.

Ранее Либерально-демократическая партия Узбекистана, которая получила наибольшее количество мест по итогам выборов в парламент, представила в качестве кандидата на должность премьер-министра действующего главу правительства Абдуллу Арипова.