Киев, , 20:48 — REGNUM Украина рассматривает возможность введения института двойного гражданства. Об этом в интервью американскому изданию Newsweek заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина благодарна США за то, что Штаты пришли на помощь «в трудное время».

«Мы также хотим, чтобы члены нашей диаспоры в США могли свободно возвращаться и поэтому мы работаем над реформой системы двойного гражданства», — сказал Зеленский.

Зеленский также отметил крайне позитивное отношение украинской молодёжи к США, и рассказал о надеждах на то, что ещё больше украинцев смогут пройти обучение в американских вузах.