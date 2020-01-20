Челябинск, , 20:24 — REGNUM В Челябинске идёт сбор подписей за отставку областного уполномоченного по правам человека Антона Шарпилова. Акцию инициировал общественный помощник омбудсмена, а также глава движения «В защиту прав граждан» Виктор Карлов, пишет «Накануне.Ru».

Общественник заявляет, что после ухода Маргариты Павловой с этого поста её преемник пока не собирал своих общественных помощников. В итоге деятельность общественных приёмных оказалась парализована. Также некоторым активистам не понравилось то, что Шарпилов судится со своей бывшей женой из-за детей.

Впрочем, в пресс-службе омбудсмена журналистам пояснили, что после ухода Павловой прекратили работу и действовавшие при ней общественные органы, а также общественные помощники. Новому омбудсмену предстоит сформировать новых помощников.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года Маргарита Павлова стала членом Совета Федерации — представителем губернатора Алексея Текслера. А через некоторое время ей нашли преемника. Им стал Антон Шарпилов.