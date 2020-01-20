Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Документ с требованием снять обвинения с американского президента Дональда Трампа поступил в Сенат от адвокатов главы Соединённых Штатов, сообщает 20 января Reuters.

В документе, направленном в Сенат, сказано, что верхней палате американского Конгресса следует срочно «отклонить несостоятельные обвинения», которые выдвигаются против него.

Защита Трампа в своём обращении настаивает, чтобы Трамп был оправдан. Обвинения юристы, отстаивающие интересы главы государства, назвали оскорблением демократии и конституции.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура импичмента Трампа готовится на уровне Сената. Трампа обвиняют по двум статьям — «злоупотребление властью» и «препятствование расследованию Конгресса».

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