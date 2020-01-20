Тбилиси, , 20:16 — REGNUM Грузинская оппозиция не собирается идти на уступки в вопросе изменения избирательной системы и возобновит акции протеста с 4 февраля. Соответствующие заявления сделали журналистам представители «Национального движения» и «Европейской Грузии».

Как сообщил журналистам председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе, 4 февраля оппозиция возобновит пикетирование государственных учреждений, которое временно прервала в связи с новогодними праздниками.

По его словам, правительство Грузии не собирается проводить справедливые выборы, и единственное, с чем оно считается, — это сила. И эту силу оппозиция покажет своими пикетами.

«С 4 февраля мы возобновим пикетирование парламента, госучреждений. И это продолжится до тех пор, пока «Грузинская мечта» не выполнит обещаний. На фоне этого протеста она дойдет до выборов разваленной. У нее (правящей партии) две альтернативы: или пойти на уступки, или дойти до выборов расстроенной», — заявил журналистам Гоциридзе.

Проверить «Грузинскую мечту» на «выносливость» намеревается и один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия. По его словам, оппозиция продолжит острые, но мирные акции протеста, и режиму Иванишвили придется либо пойти на уступки, либо провести досрочные выборы. Но в обоих случаях, по предсказанию оппозиционера, правящая партия обязательно проиграет.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, после акций протеста, устроенных оппозицией в Тбилиси начиная с 20 июня прошлого года из-за визита в Грузию депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили предложил следующие парламентские выборы 2020 года провести по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером и призвал парламент подготовить соответствующие поправки в конституцию.

Но на пленарном заседании 14 ноября этот законопроект не набрал нужного количества голосов из-за протеста мажоритарных депутатов. Оппозиция возобновила акции протеста, пикетирование парламента и других госучреждений, и полиции пришлось применить силу для снятия блокады и возобновления движения транспорта по центральному проспекту столицы. По предложению представительства ЕС в Грузии правящая партия и оппозиция начали диалог по вопросам реформирования избирательного законодательства. Оппозиция настаивает на пропорциональной системе либо в качестве альтернативы призывает принять так называемую германскую модель. Правящая партия эти предложения отклоняет и предлагает изменить пропорциональное соотношение мандатов в парламенте и сократить количество мажоритариев до 50 человек, одновременно увеличив число избранных по партийным спискам депутатов до 100 человек.

Этот вариант отвергает оппозиция. Представители США и ЕС надеются, что правящая партия и оппозиция продолжат диалог, но когда состоится следующий раунд переговоров, стороны пока не уточняют.