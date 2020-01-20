Калининград, , 20:04 — REGNUM В Советске и Славске Калининградской области сегодня, 20 января, прошли памятные мероприятия в честь 75-летия Великой Победы, где отметили годовщину взятия Тильзита и Хайнрихсвальде, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Эти мероприятия вошли в цикл эстафеты воспоминаний о Восточно-Прусской наступательной операции, которая стартовала в регионе с октября 2019 года.

В акции приняли участия ветераны Великой Отечественной войны и их родственники, официальные лица, представители общественных организаций, молодёжь и неравнодушные жители.