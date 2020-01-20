Тегусигальпа, 20 января 2020, 19:47 — REGNUM Группировка «Хезболла» признана террористической в Гондурасе, сообщает 20 января администрация президента этой страны в Twitter.
Напомним, ливанская шиитская организация «Хезболла» отстаивает идеи лидера исламской революции в Иране аятоллы Хомейни.
Ряд стран — геополитических противников Ирана считает её террористической: Израиль, Соединённые Штаты, Канада, Великобританиия, Австралия. Также террористической её называют Египет и страны Лиги арабских государств.
Отметим, что Гондурас является страной, экономически зависимой от Соединённых Штатов.
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