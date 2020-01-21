Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 21 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о прохождении кандидатами в служащие Росгвардии полиграфа, сообщает ИА REGNUM.

Законопроект разработан в целях законодательного закрепления правовых основ обеспечения собственной безопасности войск национальной гвардии. Сейчас Росгвардия не наделена полномочиями по обеспечению собственной безопасности, что негативно сказывается в вопросе профилактики коррупционных, должностных и иных преступлений в среде военнослужащих (сотрудников) и не позволяет в полной мере осуществлять всестороннюю проверку кандидатов на службу (работу) в Росгвардию.

Законопроектом устанавливается обязанность военнослужащих, сотрудников, работников и служащих Росгвардии проходить проверку с использованием полиграфа, а также представлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности Росгвардии. Отказ от прохождения такой проверки или от предоставления необходимой информации будет являться основанием для увольнения.

Аналогичная обязанность прохождения проверки с использованием полиграфа возлагается и на граждан, поступающих на службу (работу) в Росгвардию.