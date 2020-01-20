Тбилиси, , 19:39 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. По информации пресс-службы правительства Грузии, рабочий визит премьера в Швейцарию начнется 21 января и завершится 24 января.

В рамках форума Георгий Гахария проведет двусторонние политические встречи с главами государств и правительств разных стран, а экономическая часть визита будет отведена встречам с руководителями международных финансовых институтов и крупнейших зарубежных компаний, среди которых Philips Lighting, Siemens Energy, Camille Bloch, Coca-cola, Oneweb и другие.

Премьер-министр Грузии примет участие в тематической дискуссии «New Ambitions for Europe», выступит с речью на официальном мероприятии для лидеров европейских стран «Uniting Europe», а также будет присутствовать на приеме, который будет дан от имени учредителя и исполнительного председателя всемирного экономического форума Клауса Шваба и Хильде Шваб.

В рамках форума состоится презентация «Cool Kids on Blockchain», на которой будет представлена грузинская инновация — электронная коммерция вин «Vault Wines», которая стала победителем конкурса ведущего швейцарского бизнес-инкубатора фонда «Venture Capital».

В состав грузинской делегации также войдут министр финансов Иванэ Мачавариани, советник премьера по вопросам международных отношений Ираклий Чиковани и советник по вопросам экономических отношений Бека Лилуашвили.

Отметим, что при правлении Михаила Саакашвили делегацию Грузии на форуме в Давосе обычно возглавлял президент, но при правительстве «Грузинской мечты» представительство было переложено на премьера.