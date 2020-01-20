Брюссель, 20 января 2020, 19:31 — REGNUM Переговоры с проамериканским оппозиционером Хуаном Гуайдо намерен провести верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщил он 20 января журналистам.
По словам Борреля, встреча состоится 22 января 2020 г. в Брюсселе.
Напомним, в Брюсселе 20 января состоялся саммит глав МИД ЕС. Одной из тем переговоров стала ситуация в Венесуэле.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, встречу с Гуайдо также планирует американский госсекретарь Майк Помпео.
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